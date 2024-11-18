Емченко высказался о соперниках сборной России на скором турнире с африканскими сборными

Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко поделился впечатлениями от предстоящих матчей в составе сборной России по баскетболу в рамках «Кубок Дружбы. Россия – Африка».

«Очень доволен, что вызван в сборную для подготовки к предстоящему турниру. Играть в майке сборной, представлять свою страну в международных матчах — всегда большая гордость. Рад, что есть такая возможность. Прекрасно и то, что наша баскетбольная федерация может организовать такие матчи.

Потому что в нынешнее время это очень нелегко. Конечно, это круто, что есть возможность сыграть эти международные матчи. О сборных Ливии и Туниса пока ничего сказать не могу, не видел их раньше, но, надеюсь, будут интересные игры», — приводит слова Емченко «Матч ТВ».