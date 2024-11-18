Единая лига назвала символическую пятёрку недели с россиянином в списке

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В списке оказался один россиянин (Антон Астапкович) и четыре иностранца.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Девон Акун-Пёрселл (УНИКС);

Дуэйн Бэйкон («Зенит»);

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

Тони Джекири (ЦСКА);

Антон Астапкович (ЦСКА).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 13 побед при одном поражении. На второй позиции располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга (13 побед – два поражения). Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань», у которого 12 побед при трёх поражениях.

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