Известный журналист назвал звезду НБА, которую недолюбливает

Известный спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс признался, что недолюбливает разыгрывающего «Денвер Наггетс» Расселла Уэстбрука из-за личных причин, отдавая предпочтения форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту.

«Это глубоко укоренилось во мне, и, признаюсь, здесь есть что-то личное. Я был фанатом Кевина Дюранта с тех пор, как он играл в Техасе», – приводит слова Бэйлесса Newsweek.

Отметим, что Бэйлесс чаще всего критически высказывается о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Журналист говорит о том, что Король и в подмётки не годится легендарному защитнику «Чикаго Буллз» Майклу Джордану, постоянно сравнивая их между собой.