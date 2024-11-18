Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Известный журналист назвал звезду НБА, которую недолюбливает

Известный журналист назвал звезду НБА, которую недолюбливает
Комментарии

Известный спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс признался, что недолюбливает разыгрывающего «Денвер Наггетс» Расселла Уэстбрука из-за личных причин, отдавая предпочтения форварду «Финикс Санз» Кевину Дюранту.

«Это глубоко укоренилось во мне, и, признаюсь, здесь есть что-то личное. Я был фанатом Кевина Дюранта с тех пор, как он играл в Техасе», – приводит слова Бэйлесса Newsweek.

Отметим, что Бэйлесс чаще всего критически высказывается о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Журналист говорит о том, что Король и в подмётки не годится легендарному защитнику «Чикаго Буллз» Майклу Джордану, постоянно сравнивая их между собой.

Сейчас читают:
Совсем спятил? Главный критик Леброна «покаялся» перед игроком. Как такое возможно?
Совсем спятил? Главный критик Леброна «покаялся» перед игроком. Как такое возможно?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android