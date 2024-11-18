«Не смог сломать его». Шакил О’Нил назвал легенду НБА, которую нельзя вывести из себя

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил рассказал, как во время плей-офф 1995 года его команде «Орландо Мэджик» удалось обыграть Майкла Джордана и «Чикаго Буллз», но потом на пути «магических» встал Хаким Оладжьювон вместе с «Хьюстон Рокетс».

«После того как мы победили Майкла [Джордана], мы праздновали… У нас был предпарад, и я подумал: «Он мой» (Кубок Ларри О’Брайена. – Прим. «Чемпионата»). Это заставляет тебя терять концентрацию. «Рокетс» нас «выкурили». Мне стало неловко. Как будто Хаким был единственным парнем, которого я не мог сломать морально. Перед началом игры я говорил о его маме, запугивал его в лицо, я нашёл, на каком секторе сидят твой ребёнок, мама и жена… Но я так и не смог сломать Хакима. Поэтому они меня избили», – приводит слова Шакила The Sports Rush