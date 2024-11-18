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Букмекеры назвали очевидного фаворита на награду лучшему оборонительному игроку НБА

Букмекеры назвали очевидного фаворита на награду лучшему оборонительному игроку НБА
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Американская букмекерская компания Bovada определила 20-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму как главного претендента на награду лучшему оборонительному игроку года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По итогам прошлого сезона награда досталась центровому «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гоберу.

Букмекерские котировки (каждые +100 = коэффициенту 2.00):

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») -175
Эван Мобли («Кливленд Кавальерс») +850
Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») +1200
Дайсон Дэниэлс («Атланта Хокс») +1200
Бэм Адебайо («Майами Хит») +1600
Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») +1800
Джарен Джексон-младший («Мемфис Гриззлиз») +2800
Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз») +3000
Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») +5000
О Джи Ануноби («Нью-Йорк Никс») +5000.

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