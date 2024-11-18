Евгений Пашутин — о матче «Пармы» с «Зенитом»: игра получилась очень эмоциональная

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».

«Думаю, что игра была очень эмоциональная. У «Зенита» хороший состав с опытными игроками, а также сильный тренер. В первой встрече мы уступили сопернику с большим счётом в Питере. Сегодня план был играть от защиты, а не в открытый баскетбол. «Зенит» больше всех забивает в Лиге, также они хорошо бегут и атакуют с высоким процентом. Нам это удавалось в течение 30 минут.

Мы попытались догнать соперника, но разница была уже слишком большой. Также мы сегодня показали не самый высокий процент в нападении. Будем работать над защитой, лучше двигать мяч играть в более умный баскетбол с такими сильными соперниками», – приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».

Отметим, «Зенит» на выезде обыграл «Парму» со счётом 86:74. Для подопечных Хавьера Паскуаля это была восьмая победа подряд в регулярном чемпионате. Клуб из Санкт-Петербурга во время небольшой паузы в Единой лиге, связанной с матчами сборной России по баскетболу, на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь московскому ЦСКА.

«Парма» занимает восьмое место в Единой лиге с результатом в шесть побед при девяти поражениях. В прошлом сезоне клуб из Перми пробился в плей-офф, где со счётом 0-3 уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань».