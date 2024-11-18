«Должны уйти с его пути». Новичок «Лейкерс» высказался о Леброне Джеймсе в клатче

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт поделился мнением об игре форварда Леброна Джеймса в клатче.

«Я имею в виду, что это Леброн, ничего нового… Он именно тот парень, который хочет получить мяч и реализовать эти броски в конце игры, поэтому мы должны уйти с его пути и позволить Леброну сделать это», – сказал Далтон Кнехт в послематчевом интервью с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Отметим, что «Лейкерс» в последнем матче регулярного чемпионата обыграли «Нью-Орлеан» со счётом 104:99. 39-летний Джеймс прервал свою серию из трипл-даблов, которая насчитывала четыре встречи кряду. В игре с «пеликанами» Леброн набрал 21 очко, семь подборов и пять передач.