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«Должны уйти с его пути». Новичок «Лейкерс» высказался о Леброне Джеймсе в клатче

«Должны уйти с его пути». Новичок «Лейкерс» высказался о Леброне Джеймсе в клатче
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт поделился мнением об игре форварда Леброна Джеймса в клатче.

«Я имею в виду, что это Леброн, ничего нового… Он именно тот парень, который хочет получить мяч и реализовать эти броски в конце игры, поэтому мы должны уйти с его пути и позволить Леброну сделать это», – сказал Далтон Кнехт в послематчевом интервью с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Отметим, что «Лейкерс» в последнем матче регулярного чемпионата обыграли «Нью-Орлеан» со счётом 104:99. 39-летний Джеймс прервал свою серию из трипл-даблов, которая насчитывала четыре встречи кряду. В игре с «пеликанами» Леброн набрал 21 очко, семь подборов и пять передач.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
99 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Ноуэлл - 16, Бостон - 12, Робинсон-Эрл - 10, Мисси - 8, Джемисон - 8, Грин - 7, Кэйн - 6, Тайс, Ривз, Альварадо, Мёрфи
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Кнехт - 27, Джеймс - 21, Ривз - 10, Расселл - 7, Колоко - 6, Кристи - 2, Реддиш, Винсент, Джеймс, Льюис, Траоре
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