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«Автодор» объявил об уходе из команды Егора Кулешова

«Автодор» объявил об уходе из команды Егора Кулешова
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«Автодор» прекратил сотрудничество с 30-летним лёгким форвардом Егором Кулешовым. Как информирует пресс-служба саратовцев, команда приняла решение воспользовался соответствующей опцией в контракте.

В 14 матчах нынешнего сезона Единой лиги ВТБ Кулешов в среднем набирал 4,1 очко, совершал 1,9 подбора и отдавал 0,5 передачи.

«Автодор» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги. В 15 матчах команда одержала шесть побед и потерпела девять поражений.

«Благодарим Егора за время, проведённое в команде, а также желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Автодора».

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