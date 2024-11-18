«Автодор» объявил об уходе из команды Егора Кулешова
«Автодор» прекратил сотрудничество с 30-летним лёгким форвардом Егором Кулешовым. Как информирует пресс-служба саратовцев, команда приняла решение воспользовался соответствующей опцией в контракте.
В 14 матчах нынешнего сезона Единой лиги ВТБ Кулешов в среднем набирал 4,1 очко, совершал 1,9 подбора и отдавал 0,5 передачи.
«Автодор» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги. В 15 матчах команда одержала шесть побед и потерпела девять поражений.
«Благодарим Егора за время, проведённое в команде, а также желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Автодора».
Материалы по теме
Комментарии