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Андрей Зубков объяснил причину поражения от «Самары» в матче Единой лиги

Андрей Зубков объяснил причину поражения от «Самары» в матче Единой лиги
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Форвард московской МБА-МАИ Андрей Зубков поделился мыслями после поражения от баскетбольного клуба «Самара» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Тяжёлое поражение. В первой половине обе команды выглядели здорово, показывали крайне результативный баскетбол, да и в третьей четверти были возможности, чтобы догнать «Самару» после их рывка, но в решающий момент соперник забил всё, а мы свои броски смазали. К сожалению, продолжается проблема с тем, что в каждой игре у нас кто-то выстреливает, но не получается выдать хороший матч всей командой. И, конечно, нужно улучшать игру в защите — пропуская больше 100 очков, невозможно рассчитывать на победу. Мы должны с этим всем разобраться», – приводит слова Зубкова пресс-служба МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
101 : 88
МБА-МАИ
Москва
Самара: Харрелл - 21, Адамс - 19, Гудумак - 16, Далтон - 13, Попов - 11, Голдырев - 9, Карданахишвили - 8, Брукс - 2, Пынько - 2, Сопин, Амосов, Чикарев
МБА-МАИ: Зубков - 24, Касаткин - 18, Коновалов - 15, Трушкин - 9, Барашков - 8, Минченко - 7, Личутин - 5, Воронов - 2, Шейко, Покинко, Огарков, Певнев

Отметим, что «Самара» на домашнем паркете победила МБА-МАИ со счётом 101:88. Зубков стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка, восемь подборов и три передачи. На данный момент клуб из Москвы занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Единой лиги. Подопечные Василия Карасёва проиграли в шести матчах кряду после домашней победы над «Уралмашем».

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