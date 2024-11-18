Андрей Зубков объяснил причину поражения от «Самары» в матче Единой лиги

Форвард московской МБА-МАИ Андрей Зубков поделился мыслями после поражения от баскетбольного клуба «Самара» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Тяжёлое поражение. В первой половине обе команды выглядели здорово, показывали крайне результативный баскетбол, да и в третьей четверти были возможности, чтобы догнать «Самару» после их рывка, но в решающий момент соперник забил всё, а мы свои броски смазали. К сожалению, продолжается проблема с тем, что в каждой игре у нас кто-то выстреливает, но не получается выдать хороший матч всей командой. И, конечно, нужно улучшать игру в защите — пропуская больше 100 очков, невозможно рассчитывать на победу. Мы должны с этим всем разобраться», – приводит слова Зубкова пресс-служба МБА-МАИ.

Отметим, что «Самара» на домашнем паркете победила МБА-МАИ со счётом 101:88. Зубков стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка, восемь подборов и три передачи. На данный момент клуб из Москвы занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Единой лиги. Подопечные Василия Карасёва проиграли в шести матчах кряду после домашней победы над «Уралмашем».