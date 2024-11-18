Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа команда НБА, которая может попытаться обменять Янниса Адетокунбо

Названа команда НБА, которая может попытаться обменять Янниса Адетокунбо
Комментарии

Команда НБА «Хьюстон Рокетс» изучает возможность обмена тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Об этом на своём сайте написал известный инсайдер Марк Стейн. Как уточнил обозреватель, главной целью «Хьюстона» является лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант, однако «солнечные» не демонстрируют готовности расстаться со своим лидером. В случае если прогресса в этом вопросе добиться не получится, «Рокетс» могут переключиться на вариант с Адетокунбо.

В нынешнем сезоне НБА Яннис к настоящему моменту принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 32,3 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 6,1 передачи.

Материалы по теме
Букмекеры назвали очевидного фаворита на награду лучшему оборонительному игроку НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android