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Журналист из США отметил фото Егора Дёмина с атрибутом из России, которое ему нравится

Журналист и обозреватель Desert News Джексон Пэйн отреагировал на фотографию российского баскетболиста Егора Дёмина, выступающего за американский университет Бригама Янга (BYU), в шапке-ушанке.

Фото: Социальные сети Егора Дёмина

«Мне нравится, что у Егора Дёмина есть шапка-ушанка с логотипом баскетбольной команды BYU», – написал Джексон Пэйн в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сезон-2024/2025 станет для Дёмина первым в студенческой американской лиге NCAA. Команда Егора BYU стартовала с четырёх побед кряду, а российский игрок в каждой из игр набирал двузначное количество очков.

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