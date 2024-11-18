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Экс-игрок НБА заявил, что Леброн и Бронни не смогут повторить достижение семьи Пиппенов

Экс-игрок НБА заявил, что Леброн и Бронни не смогут повторить достижение семьи Пиппенов
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джефф Тиг заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его сын Бронни Джеймс никогда не повторят то, чего добились легендарный игрок «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен и его сын Скотти Пиппен-младший.

«Бронни и Леброн никогда не сделают этого», – сказал Джефф Тиг в подкасте Club 520.

Речь о том, что Скотти Пиппен и его сын стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА, кто набирали трипл-дабл. В матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» Скотти Пиппен-младший, выступающий за «Мемфис Гриззлиз» записал на свой счёт 11 очков, 10 подборов и 11 передач.

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