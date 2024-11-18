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Омари Спеллмен: с этого момента «Зенит» будет только прибавлять

Омари Спеллмен: с этого момента «Зенит» будет только прибавлять
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Тяжёлый форвард «Зенита» Омари Спеллмен поделился мнением о выступлении команды в этом сезоне Единой лиги ВТБ. В настоящий момент петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 13 побед при двух поражениях. Лидером является московский ЦСКА, на счету которого 13 побед и одно поражение.

«Мы играем в действительно хороший баскетбол. Думаю, все понемногу понимают, как играть вместе, и мы стараемся лучше друг с другом взаимодействовать. Пока что у нас много побед, мы на втором месте, и наша цель — играть в свой лучший баскетбол, приближаясь к плей-офф.

Удалось ли найти командную химию? Мы просто лучше узнаём друг друга. Ребята начинают понимать, как играть друг с другом, где они будут получать свои броски и как мы строим нашу защиту. Думаю, с этого момента мы будем только прибавлять», — приводит слова Спеллмена пресс-служба «Зенита».

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