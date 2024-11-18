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Стала известна статистика Бронни Джеймса в его втором матче в G-лиге

Стала известна статистика Бронни Джеймса в его втором матче в G-лиге
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс, который сейчас также выступает в G-лиге за фарм-клуб «озёрников «Саут-Бэй Лейкерс», принял участие в матче со «Стоктоном Кингз» (122:127).

Сын Леброна Джеймса провёл на площадке 25 минут и за это время набрал четыре очка (2 из 10 с игры), совершил два подбора и отдал две результативные передачи. Это был его второй матч в G-лиге. Ранее он принимал участие во встрече с клубом «Солт-Лейк-Сити Старз».

Напомним, Бронни был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. В 6 играх НБА в среднем он набирал 0,7 очка, 0,2 подбора и 0,3 передачи.

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