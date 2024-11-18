«Явный MVP». Владимир Гомельский назвал самого стабильного игрока НБА последних 20 лет

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал мнение, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является самым стабильным игроком на протяжении 20 лет. Нынешний сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) является для Леброна 22-м в карьере. Сейчас Джеймсу 39 лет.

«Я оцениваю игру команд, которые добивались стабильного успеха. Затем стараюсь анализировать причины и тактику этих команд, которые успех принесли. Я думаю, что самый мощный командный баскетбол демонстрировал «Денвер» трёхлетней давности. А лучшим игроком «Денвера» был (и остаётся) Никола Йокич.

Стабильность «Бостона» — командная позиционная атака. В «Бостоне» нельзя назвать самого полезного игрока, хотя Джейсон Тейтум выделяется результативностью. Но он явно не тянет на лучшего игрока 21-го века. Леброн – самый стабильный баскетболист НБА на протяжении 20 лет. Он явный статистический MVP. За эти годы «выстреливали» десятка три классный игроков. Но никому из них не удавалось продержаться на стабильно высочайшем уровне больше трёх сезонов», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Леброн Джеймс встретился с чемпионами МЛБ «Доджерс»: