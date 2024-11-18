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Дмитрий Кулагин назвал сильные стороны ЦСКА в этом сезоне Единой лиги

Дмитрий Кулагин назвал сильные стороны ЦСКА в этом сезоне Единой лиги
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Атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин поделился мнением о выступлении ЦСКА в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Армейцы сейчас занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 13 побед при одном поражении.

«ЦСКА проповедует агрессивный, быстрый, а самое главное – командный баскетбол. Мы видим, что мало кто из состава армейцев играет больше 20 минут на площадке. У них большая глубина состава, и это позволяет им постоянно поддерживать высокий темп баскетбола.

Как УНИКСу побеждать этот ЦСКА? Тут все идет из головы. Опять же, во-первых, надо верить в себя, понимать, что ты можешь обыгрывать любую команду. Если подобного настроя на матч нет, не нужно и выходить на паркет. Надо постоянно находить в себе внутренние силы, чтобы побеждать соперников такого высокого ранга», — приводит слова Кулагина Tatar-Inform.

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