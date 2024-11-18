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Девон Акун-Пёрселл отреагировал на победу УНИКСа над «Енисеем» в Единой лиге

Девон Акун-Пёрселл отреагировал на победу УНИКСа над «Енисеем» в Единой лиге
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Лёгкий форвард казанского УНИКСа Девон Акун-Пёрселл прокомментировал победный матч своей команды в регулярном сезоне Единой лиге ВТБ с красноярским «Енисеем» (96:74).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
96 : 74
Енисей
Красноярск
УНИКС: Акун-Пёрселл - 31, Рейнольдс - 25, Найт - 14, Тэйлор - 11, Лопатин - 7, Торопов - 5, Лабери - 2, Д. Кулагин - 1, Беленицкий, Комолов, Илюк, Платунов
Енисей: Балашов - 20, Герасимов - 15, Сандерс - 13, Сонько - 9, Степанович - 7, Одиноков - 5, Близнюк - 3, Шлегель - 2, Ведищев, Перевалов, Долинин, Загретдинов

«Вчера УНИКС одержал уверенную победу. Мы чётко следовали нашему игровому плану, эффективно двигали мяч и продемонстрировали качественную защиту. Отмечу, что «Енисей» также показал хороший баскетбол.

Но мы были более сплочёнными и играли с полной концентрацией на обеих сторонах площадки. Считаю, что благодаря этому наша команда взяла верх над соперником», — приводит слова Акун-Пёрселла официальный телеграм-канал клуба.

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