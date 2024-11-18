Девон Акун-Пёрселл отреагировал на победу УНИКСа над «Енисеем» в Единой лиге

Лёгкий форвард казанского УНИКСа Девон Акун-Пёрселл прокомментировал победный матч своей команды в регулярном сезоне Единой лиге ВТБ с красноярским «Енисеем» (96:74).

«Вчера УНИКС одержал уверенную победу. Мы чётко следовали нашему игровому плану, эффективно двигали мяч и продемонстрировали качественную защиту. Отмечу, что «Енисей» также показал хороший баскетбол.

Но мы были более сплочёнными и играли с полной концентрацией на обеих сторонах площадки. Считаю, что благодаря этому наша команда взяла верх над соперником», — приводит слова Акун-Пёрселла официальный телеграм-канал клуба.