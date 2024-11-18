Пол: мой бой с Тайсоном посмотрело больше людей, чем в среднем плей-офф НБА 2024 года

Видеоблогер Джейк Пол похвастался интересом, который вызвал его поединок с легендарным боксёром Майком Тайсоном. Пол прокомментировал публикацию, в которой говорилось, что одну из пиратских трансляций его боя с Маком посмотрело 6,6 млн человек.

«Нелегальную трансляцию моего боя с Майком Тайсоном посмотрело большо людей, чем смотрело в среднем плей-офф НБА в 2024 году», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

По данным Sports Media Watch, плей-офф НБА 2024 года посмотрело 4,53 млн зрителей.

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей.

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