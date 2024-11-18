Омари Спеллмен отреагировал на третье подряд золото ЖФК «Зенит» в чемпионате России

Тяжёлый форвард «Зенита» Омари Спеллмен прокомментировал победу женской футбольной команды «Зенит» в чемпионате России. Для спортсменок этот успех стал третьим подряд. В заключительном туре женской Суперлиги футболистки «Зенита» на стадионе «Смена» со счётом 1:0 победили московский ЦСКА.

«Поздравляю женскую футбольную команду! Мы гордимся вами. Так держать», — приводит слова Спеллмена пресс-служба баскетбольного клуба «Зенита».

Ранее Спеллмен поделился мнением о выступлении «Зенита» в этом сезоне Единой лиги ВТБ. В настоящий момент петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 13 побед при двух поражениях.

Материалы по теме Омари Спеллмен: с этого момента «Зенит» будет только прибавлять

Российские баскетболисты за рубежом: