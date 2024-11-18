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Омари Спеллмен отреагировал на третье подряд золото ЖФК «Зенит» в чемпионате России

Омари Спеллмен отреагировал на третье подряд золото ЖФК «Зенит» в чемпионате России
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Тяжёлый форвард «Зенита» Омари Спеллмен прокомментировал победу женской футбольной команды «Зенит» в чемпионате России. Для спортсменок этот успех стал третьим подряд. В заключительном туре женской Суперлиги футболистки «Зенита» на стадионе «Смена» со счётом 1:0 победили московский ЦСКА.

«Поздравляю женскую футбольную команду! Мы гордимся вами. Так держать», — приводит слова Спеллмена пресс-служба баскетбольного клуба «Зенита».

Ранее Спеллмен поделился мнением о выступлении «Зенита» в этом сезоне Единой лиги ВТБ. В настоящий момент петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 13 побед при двух поражениях.

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