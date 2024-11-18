Дмитрий Кулагин высказался об уходе Димитриевича и результатах команды в этом сезоне ЕЛ

Атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин ответил на вопрос по поводу ухода из команды северомакедонского разыгрывающего Ненада Димитриевича по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ. У Кулагина поинтересовались, является ли нестабильность в результатах казанцев в начале нынешнего сезона следствием ухода Димитриевича.

«Влияние Димитриевича на нашу команду в прошлом сезоне было колоссальным. Его нехватка чувствуется в этом году. Но в то же время я бы не сказал, что с уходом Нено УНИКС сильно потерял в классе. У нас осталось много мастеровитых исполнителей в команде. Летом пришли талантливые новички, которые усилили команду. Чтобы решать высокие задачи в чемпионате, нам необходимо быть одним целым. На это требуется время. Я как капитан УНИКСа обещаю, что в ближайшие месяцы мы наберём ход и заиграем на полную мощность», — приводит слова Кулагина «Татар-информ».

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