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Егор Кулешов прокомментировал свой уход из «Автодора»

Егор Кулешов прокомментировал свой уход из «Автодора»
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30-летний российский лёгкий форвард Егор Кулешов прокомментировал свой уход из состава саратовского баскетбольного клуба «Автодор».

«Спасибо «Автодору», болельщикам, и всем, кто связан с клубом, за всё. Спасибо за возможность, желаю команде только удачи и успехов в этом сезоне», — сказал Кулешов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, Кулешов в текущем сезоне провёл 14 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. В среднем набирал 4,1 очка за игру, совершал 1,9 подбора и отдавал 0,5 передачи.

Саратовский «Автодор» идёт на седьмом месте турнирной таблицы Единой лиги, имея на своём счету шесть побед при девяти поражениях.

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