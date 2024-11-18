«Голден Стэйт Уорриорз» возглавил Западную конференцию НБА

Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» возглавил Западную конференцию Национальной баскетбольной ассоциации. Это произошло после того, как прежний лидер «Оклахома-Сити Тандер» уступила сегодня, 18 ноября, дома «Даллас Маверикс» со счётом 119:121.

На данный момент на счету «Голден Стэйт Уорриорз» 10 побед и два поражения (0,833), тогда как у «Оклахома-Сити Тандер» — 11 побед при трёх поражениях (0,786).

До последнего поражения от «Далласа» «Оклахома-Сити» шла на серии из трёх побед подряд. В следующем матче «Тандер» 20 ноября сыграют на выезде с «Сан-Антонио Спёрс».

«Голден Стэйт Уорриорз» в следующем матче, который состоится 19 ноября, сыграет на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс».