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«Голден Стэйт Уорриорз» возглавил Западную конференцию НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» возглавил Западную конференцию НБА
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Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» возглавил Западную конференцию Национальной баскетбольной ассоциации. Это произошло после того, как прежний лидер «Оклахома-Сити Тандер» уступила сегодня, 18 ноября, дома «Даллас Маверикс» со счётом 119:121.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 121
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Уильямс - 27, Дорт - 18, Джонс - 12, Уиггинс - 7, Джо - 6, Уильямс - 6, Уоллес - 4, Митчелл - 3, Дженг, Флаглер, Carlson
Даллас Маверикс: Вашингтон - 27, Ирвинг - 23, Харди - 13, Маршалл - 13, Гэффорд - 11, Гримс - 10, Динвидди - 10, Лайвли - 6, Томпсон - 5, Клебер - 2, Пауэлл - 1, Проспер, Уильямс, Эдвардс, Моррис

На данный момент на счету «Голден Стэйт Уорриорз» 10 побед и два поражения (0,833), тогда как у «Оклахома-Сити Тандер» — 11 побед при трёх поражениях (0,786).

До последнего поражения от «Далласа» «Оклахома-Сити» шла на серии из трёх побед подряд. В следующем матче «Тандер» 20 ноября сыграют на выезде с «Сан-Антонио Спёрс».

«Голден Стэйт Уорриорз» в следующем матче, который состоится 19 ноября, сыграет на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс».

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