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Шакил О'Нил призвал Бена Симмонса уйти на пенсию после провального выступления

Шакил О'Нил призвал Бена Симмонса уйти на пенсию после провального выступления
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил посоветовал защитнику «Бруклин Нетс» Бену Симмонсу завершить карьеру после его провального выступления в матче лиге НБА с «Нью-Йорк Никс».

«Если хочешь уйти на пенсию, просто скажи об этом», — написал Шакил под опубликованной видеонарезкой игры Симмонса на своей странице в социальной сети.

Напомним, в ночь с 17 на 18 ноября «Бруклин Нетс» проиграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 104:114. В активе Симмонса за этот матч было 0 очков (за 22 минуты). Всё, что успел записать в свой актив австралиец — четыре подбора, восемь передач, один блок-шот и три потери.

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