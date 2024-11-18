«Пойдёт на пользу». Центровой «Автодора» Халдеев высказался о прогрессе команды

Центровой саратовского «Автодора» Дмитрий Халдеев подвёл итоги проигранного матча «Локомотиву-Кубань» (64:83) в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, который состоялся вчера, 17 ноября.
«Матч выдался действительно сложным. В защите сыграли неплохо, а вот в нападении не забили свои мячи. У «Локо» отличное сочетание легионеров и молодых российских баскетболистов.
Считаю, вплоть до четвёртой четверти мы держались достойно, но потом произошёл спад. Так бывает. Я вижу прогресс у команды и надеюсь, что двухнедельный перерыв пойдёт нам только на пользу. С нетерпением ждём следующего матча в Москве с МБА-МАИ.
Спасибо болельщикам и клубу за то, что обеспечивают нам поддержку не только на домашних, но и на выездных играх. Это очень важно», — приводит слова Халдеева официальный телеграм-канал «Автодора».
- 18 ноября 2024
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