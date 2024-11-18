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«Пойдёт на пользу». Центровой «Автодора» Халдеев высказался о прогрессе команды

«Пойдёт на пользу». Центровой «Автодора» Халдеев высказался о прогрессе команды
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Центровой саратовского «Автодора» Дмитрий Халдеев подвёл итоги проигранного матча «Локомотиву-Кубань» (64:83) в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, который состоялся вчера, 17 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
83 : 64
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 18, Кливленд - 17, Джонсон - 17, Мартюк - 15, Темиров - 4, Елатонцев - 4, Ведищев - 2, Узинский - 2, Квитковских - 2, Ищенко - 1, Емченко - 1, Уэйли
Автодор: Беслач - 17, Кроуфорд - 11, Халдеев - 10, Агада - 8, Петенев - 6, Джонс - 4, Цыбиков - 3, Сычков - 3, Пранаускис - 2, Фёдоров, Кулешов

«Матч выдался действительно сложным. В защите сыграли неплохо, а вот в нападении не забили свои мячи. У «Локо» отличное сочетание легионеров и молодых российских баскетболистов.

Считаю, вплоть до четвёртой четверти мы держались достойно, но потом произошёл спад. Так бывает. Я вижу прогресс у команды и надеюсь, что двухнедельный перерыв пойдёт нам только на пользу. С нетерпением ждём следующего матча в Москве с МБА-МАИ.

Спасибо болельщикам и клубу за то, что обеспечивают нам поддержку не только на домашних, но и на выездных играх. Это очень важно», — приводит слова Халдеева официальный телеграм-канал «Автодора».

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Новости. Баскетбол
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