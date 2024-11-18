Болельщики обратили внимание на плохую игру Джамала Маррея после посещения UFC 309

Пользователи интернет-портала Reddit обратили внимание на плохую игру разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея после того, как он 17 ноября посетил бойцовский турнир 309, главным событием которого стал бой между действующим обладателем титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джоном Джонсом и претендентом Стипе Миочичем.

В этом бою Джон Джонс победил бывшего чемпиона в тяжёлом весе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде, после того как поразил его мощнейшим ударом в корпус с разворота. Для Джонса это была первая защита титула в статусе двукратного чемпиона.

На следующий день Джамал Маррей набрал в матче с «Мемфис Гриззлиз» 13 очков, допустил шесть потерь и реализовал 6 из 15 бросков. Его команда уступила со счётом 90:105.

Пользователи Reddit отметили, что перелёт из Мемфиса в Нью-Йорк занимает около трёх часов, а ивент UFC завершился около 1:30 утра по местному времени.