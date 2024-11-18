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Болельщики обратили внимание на плохую игру Джамала Маррея после посещения UFC 309

Болельщики обратили внимание на плохую игру Джамала Маррея после посещения UFC 309
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Пользователи интернет-портала Reddit обратили внимание на плохую игру разыгрывающего «Денвер Наггетс» Джамала Маррея после того, как он 17 ноября посетил бойцовский турнир 309, главным событием которого стал бой между действующим обладателем титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джоном Джонсом и претендентом Стипе Миочичем.

В этом бою Джон Джонс победил бывшего чемпиона в тяжёлом весе Миочича техническим нокаутом в третьем раунде, после того как поразил его мощнейшим ударом в корпус с разворота. Для Джонса это была первая защита титула в статусе двукратного чемпиона.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс (W) — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:45 МСК
Джон Джонс
Окончено
TKO
Стипе Миочич

На следующий день Джамал Маррей набрал в матче с «Мемфис Гриззлиз» 13 очков, допустил шесть потерь и реализовал 6 из 15 бросков. Его команда уступила со счётом 90:105.

НБА — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
105 : 90
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Уэллс - 15, Бейн - 11, Пиппен Мл. - 10, Хафф - 10, Кеннард - 8, Кларк - 8, Ларэвиа - 7, Иди - 7, Альдама - 6, Уильямс Мл. - 3, Каслтон, Кавамура, Кончар
Денвер Наггетс: Строутер - 19, Браун - 13, Маррей - 13, Уэстбрук - 12, Портер - 10, Шарич - 10, Уотсон - 7, Джордан - 4, Чанчар - 2, Тайсон, Холл, Ннаджи, Александер

Пользователи Reddit отметили, что перелёт из Мемфиса в Нью-Йорк занимает около трёх часов, а ивент UFC завершился около 1:30 утра по местному времени.

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