Игроки «Бостон Селтикс» встретятся с президентом США Джо Байденом в белом доме

Действующие чемпионы НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации) «Бостон Селтикс» на этой неделе (в четверг) встретятся в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает портал thestar.

В ночь с 19 на 20 ноября у «Бостона» намечена игра в рамках кубка НБА с «Кливлендом», после чего у команды будет два выходных перед очередной игрой в пятницу против «Уизардс», и в этот период игроки команды планируют отметить своё рекордное 18-е чемпионство в Белом доме.

Стоит отметить, что в 2023 году, позапрошлогодние чемпионы НБА «Наггетс» не смогли явиться на визит к Байдену из-за загруженного графика в игровом календаре.