Джеймс Харден ответил, сможет ли он обойти Стефена Карри по количеству трёхочковых

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден ответил, сможет ли он обойти игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри по количеству трёхочковых бросков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я один из самых самоуверенных парней в этой лиге. Но нет. Я, вероятно, не догоню Стефа. И не думаю, что кто-то сможет… Он может выбить дерьмо из мяча», — приводит слова Хардена Hoops Hype.

Ранее Джеймс Харден поднялся на второе место в Национальной баскетбольной ассоциации по числу реализованных трёхочковых бросков. В настоящий момент в активе Хардена 2975 точных бросков из-за трёхочковой линии. У занимающего первое место Стефена Карри в активе 3782 попадания из-за дуги.