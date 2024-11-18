Букмекеры опубликовали списки игроков НБА на роль следующего соперника Джейка Пола
В Сети появились списки бывших и действующих игроков НБА, которые могут стать следующими соперниками в бою с популярным блогером Джейком Полом. Наибольшую вероятность и самый высокий коэффициент в этом списке, по информации портала NBACentral в социальных сетях, имеет бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест.
Предлагаем вашему вниманию этот список:
Метта Сэндифорд-Артест +500;
Дуайт Ховард +750;
Бен Уоллес +850;
Мэтт Барнс +950;
Иман Шамперт +1100;
Рэджон Рондо +1100;
Джон Уолл +1200;
Юсуф Нуркич +1200;
Деррик Роуз +1400;
Леброн Джеймс +1800;
Дэмьен Лиллард +2000;
Дуэйн Уэйд +2000.
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