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Букмекеры опубликовали списки игроков НБА на роль следующего соперника Джейка Пола

Букмекеры опубликовали списки игроков НБА на роль следующего соперника Джейка Пола
Джейк Пол
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В Сети появились списки бывших и действующих игроков НБА, которые могут стать следующими соперниками в бою с популярным блогером Джейком Полом. Наибольшую вероятность и самый высокий коэффициент в этом списке, по информации портала NBACentral в социальных сетях, имеет бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест.

Предлагаем вашему вниманию этот список:

Метта Сэндифорд-Артест +500;

Дуайт Ховард +750;

Бен Уоллес +850;

Мэтт Барнс +950;

Иман Шамперт +1100;

Рэджон Рондо +1100;

Джон Уолл +1200;

Юсуф Нуркич +1200;

Деррик Роуз +1400;

Леброн Джеймс +1800;

Дэмьен Лиллард +2000;

Дуэйн Уэйд +2000.

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