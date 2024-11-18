Алекса Аврамович рассказал о своём отношении к сладостям

Сербский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника в московском ЦСКА, Алекса Аврамович после разгромной победы своей команды над казахстанским БК «Астана» со счётом 110:50, где он «пробил» первую сотню московской команды в текущем сезоне Единой лиги, и по традиции теперь должен проставиться всему коллективу сладкими пончиками, прокомментировал своё отношение к сладостям.

Напомним, что 16 ноября в Москве, ЦСКА принимали на своей площадке «Астану» и одержали свою 13-ю победу в 14-ти матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, тем самым сохранив себе лидирующую первую позицию в турнирной таблице.