Андре Игуодала объяснил, кто больше него заслуживал быть признанным MVP финала 2015 года

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный чемпион лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала настаивает, что не он, а его товарищ по команде Стефен Карри заслуживал быть признанным MVP финала 2015 года.

«Я не знаю, почему они отдали эту награду мне, они должны были отдать её Стефену Карри», — приводит слова Игуодалы ClutchPoints.

В том году «Голден Стэйт Уорриорз» после нескольких неудачных сезонов, которые привели к замене Марка Джексона на Стива Керра, выиграли свой первый чемпионат НБА с 1975 года. После этого, ведомые своим лидером Стефеном Карри, «Уорриорз» выиграли еще три титула – в 2017, 2018 и 2022 годах.