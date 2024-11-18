Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович покинул «Монако»

Бывший главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович стал первым главным тренером Евролиги, потерявшим свою работу в этом сезоне. О его уходе со своего поста объявил БК «Монако», который 55-летний Обрадович возглавлял с декабря 2021 года.

Решение расстаться с Обрадовичем было принято после домашнего поражения «Монако» от «Ле-Мана», которое стало третьим для клуба в восьми матчах во французской лиге. В Евролиге «Монако» на данный момент имеет шесть побед при четырёх поражениях и занимает седьмое место.

Под его руководством команда выиграла чемпионат Франции в 2023 и 2024 годах, а также вышла в «Финал четырёх» Евролиги в 2023 году. Во всех розыгрышах Евролиги клуб «Монако» выходил в плей-офф.

Исполняющим обязанности главного тренера «Монако» назначен Манучар Маркоишвили, который был ассистентом в штабе Обрадовича.

Саша Обрадович возглавлял «Локомотив-Кубань» с 2016 по 2018 год.