Чарльз Баркли считает себя лучшим баскетболистом, чем Шакил О'Нил

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации американец Чарльз Баркли считает себя намного лучшим баскетболистом по сравнению со своим звёздным соотечественником, бывшим игроком НБА Шакилом О'Нилом.

«Без вопросов, я играю лучше. Шак — один из самых физически внушительных и доминирующих игроков всех времён. Но если говорить строго о баскетбольном IQ? Мы даже не на одном уровне. Он может воспринимать это так, как хочет, но я знаю, что я всегда был лучше», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

В 2000 году Баркли завершил карьеру, став четвёртым в истории НБА игроком, набравшим более 20 000 очков, сделавшим более 10 000 подборов и 4000 результативных передач.