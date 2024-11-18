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Главный тренер «Кливленда» прокомментировал предстоящую игру с «Бостоном» в НБА

Главный тренер «Кливленда» прокомментировал предстоящую игру с «Бостоном» в НБА
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Главный тренер «Кливленда» Кенни Аткинсон дал комментарий по поводу предстоящего матча против действующих чемпионов «Бостон Селтикс», с которыми они сыграют в ночь с 19 на 20 ноября.

«Это очень хорошо для НБА. Все будут смотреть этот матч. Я знаю, что все наши парни обеспокоены, и помнят игру в прошлом сезоне. Но сейчас мы отлично идём, мы лидируем в чемпионате. Победа на бостонской площадке, что может быть круче? Эта игра хороша для лиги, хороша для всех нас, мы настроены и воодушевлены побеждать», — написал Аткинсон на своей странице в социальной сети.

Напомним, что в настоящий момент «Кливленд» ведёт победную серию из 15-ти матчей подряд.

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