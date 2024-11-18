Четырёхкратный чемпион лиги рассказал, что Майкл Джордан хотел вернуться в НБА в 2004 году

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный чемпион в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала рассказал о планах Майкла Джордана по возвращению в лигу в 2004 году, через год после того, как он окончил свою профессиональную карьеру.

«Когда я только пришёл новичком, Майкл пытался снова вернуться. Мы просто усадили его навсегда. Люди этого не знают. Он играл с нами. Он пытался понять, хочет ли он снова играть в баскетбол. Майкл просто любил играть в баскетбол», — приводит слова Игуодалы Fadeawayworld.

Напомним, Майкл Джордан окончательно завершил карьеру после сезона-2002/2003 в возрасте 40 лет. За два последних сезона в «Вашингтон Уизардс» он набирал в среднем 21,2 очка, 5,9 подбора и 4,4 передачи за игру в 142 матчах.