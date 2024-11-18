Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Четырёхкратный чемпион лиги рассказал, что Майкл Джордан хотел вернуться в НБА в 2004 году

Четырёхкратный чемпион лиги рассказал, что Майкл Джордан хотел вернуться в НБА в 2004 году
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный чемпион в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала рассказал о планах Майкла Джордана по возвращению в лигу в 2004 году, через год после того, как он окончил свою профессиональную карьеру.

«Когда я только пришёл новичком, Майкл пытался снова вернуться. Мы просто усадили его навсегда. Люди этого не знают. Он играл с нами. Он пытался понять, хочет ли он снова играть в баскетбол. Майкл просто любил играть в баскетбол», — приводит слова Игуодалы Fadeawayworld.

Напомним, Майкл Джордан окончательно завершил карьеру после сезона-2002/2003 в возрасте 40 лет. За два последних сезона в «Вашингтон Уизардс» он набирал в среднем 21,2 очка, 5,9 подбора и 4,4 передачи за игру в 142 матчах.

Материалы по теме
Скип Бэйлесс рассказал, чем отличается Леброн Джеймс от Майкла Джордана
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android