Пэт Райли удостоится возведения статуи в свою честь рядом с ареной «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола, а также бывший игрок «Лейкерс» Пэт Райли удостоится возведения статуи в свою честь рядом с ареной в Лос-Анджелесе.

«Пэт — это уникальная и культовая личность в составе «Лейкерс». Такой профессионал, который предан своему делу, подготовкам к матчам дал сильный толчок в развитии тренерской деятельности. Стиль игры Пэта и «Лейкерс» времён 80-х годов прошлого века по сей день является показательным для нашей команды», — приводит слова владельца «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс официальный сайт НБА.

Напомним, сейчас Райли является президентом клуба НБА «Майами Хит». Но в период с 1970 по 1975 год был игроком клуба, а в 1977 году вернулся в клуб в роли телеведущего.