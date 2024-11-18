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Егор Дёмин второй раз подряд признан новичком недели лиги NCAA

Егор Дёмин второй раз подряд признан новичком недели лиги NCAA
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, второй раз подряд признан новичком недели в конференции Big 12. Об этом сообщает официальный аккаунт конференции в социальной сети X (ранее Twitter).

На этой неделе Дёмин разделил награду с защитником университета Аризоны Джосоном Саноном.

Отметим, что средние показатели 18-летнего Дёмина за вторую неделю в NCAA — 15 очков, шесть передач, 2,5 перехвата и 1,5 блок-шота.

Университет Бригама Янга обыграл университет Квинса со счётом 99:55 и университет Айдахо — 95:71.

Команда Дёмина на старте сезона имеет в своём активе четыре победы — без поражений. Следующая игра команды Егора пройдёт 24 ноября, BYU предстоит встретиться с университетом Миссисипи, который располагается в городе Итта-Бена (штат Миссисипи).

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