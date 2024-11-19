Патрик Миллер: нам хотелось уйти на перерыв с победой в активе

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился своими мыслями по поводу победу своей команды в матче с «Автодором» (83:64), а также рассказал о собственных планах на отдых в ближайшие дни.

«Мы начали матч довольно медленно. Думаю, третья четверть стала переломным моментом. Мы начали действовать быстрее. Нам нужно было играть с самого начала так, как мы провели вторую половину. Благодаря этому мы смогли оторваться от соперника и сыграть в своём стиле.

«Автодор» — хорошая команда. У них в составе много приличных игроков. И мы знали, что они приедут настроенными на борьбу. Соперник показывает хороший уровень баскетбола. И к нам они приехали после победы над «Пармой». Так что мы знали, что «Автодор» будет упорно сражаться. А мы, в свою очередь, хотели уйти на перерыв с победой в активе.

За эти несколько дней я хочу отдохнуть и провести время с семьёй. Сходить с ними в боулинг. А ещё все советуют съездить мне на море. Думаю, отправиться туда во вторник. Надеюсь, у нас получится поехать. Просто буду наслаждаться этими днями. Немного отдохну и восполню силы», — заявил Миллер в интервью с пресс-службой «Локомотива-Кубань».