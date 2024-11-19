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Патрик Миллер: нам хотелось уйти на перерыв с победой в активе

Патрик Миллер: нам хотелось уйти на перерыв с победой в активе
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился своими мыслями по поводу победу своей команды в матче с «Автодором» (83:64), а также рассказал о собственных планах на отдых в ближайшие дни.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
83 : 64
Автодор
Саратов
Локомотив-Кубань: Миллер - 18, Кливленд - 17, Джонсон - 17, Мартюк - 15, Темиров - 4, Елатонцев - 4, Ведищев - 2, Узинский - 2, Квитковских - 2, Ищенко - 1, Емченко - 1, Уэйли
Автодор: Беслач - 17, Кроуфорд - 11, Халдеев - 10, Агада - 8, Петенев - 6, Джонс - 4, Цыбиков - 3, Сычков - 3, Пранаускис - 2, Фёдоров, Кулешов

«Мы начали матч довольно медленно. Думаю, третья четверть стала переломным моментом. Мы начали действовать быстрее. Нам нужно было играть с самого начала так, как мы провели вторую половину. Благодаря этому мы смогли оторваться от соперника и сыграть в своём стиле.

«Автодор» — хорошая команда. У них в составе много приличных игроков. И мы знали, что они приедут настроенными на борьбу. Соперник показывает хороший уровень баскетбола. И к нам они приехали после победы над «Пармой». Так что мы знали, что «Автодор» будет упорно сражаться. А мы, в свою очередь, хотели уйти на перерыв с победой в активе.

За эти несколько дней я хочу отдохнуть и провести время с семьёй. Сходить с ними в боулинг. А ещё все советуют съездить мне на море. Думаю, отправиться туда во вторник. Надеюсь, у нас получится поехать. Просто буду наслаждаться этими днями. Немного отдохну и восполню силы», — заявил Миллер в интервью с пресс-службой «Локомотива-Кубань».

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