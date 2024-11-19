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Видео: победный бросок Лилларда, который принёс победу «Милуоки» в матче с «Хьюстоном»

Видео: победный бросок Лилларда, который принёс победу «Милуоки» в матче с «Хьюстоном»
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Сегодня, 19 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 101:100 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
101 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Лопес - 27, Адетокунбо - 20, Лиллард - 18, Трент-мл. - 12, Портис - 11, Райт - 6, Грин - 5, Принс - 2, Боучэмп, Ливингстон, Умуде, Смит, Коннотон, Джексон, Джонсон
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Грин - 21, Шенгюн - 18, Томпсон - 10, Исон - 9, Холидей - 5, Брукс - 5, Смит II - 4, Адамс - 2, Ландейл, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин, Маквей

Примечательно, что на последних секундах именно разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард стал автором победного попадания после того, как ранее тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо оформил блок-шот.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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