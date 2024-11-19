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Видео: победный бросок Лилларда, который принёс победу «Милуоки» в матче с «Хьюстоном»

Сегодня, 19 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 101:100 в пользу домашней команды.

Примечательно, что на последних секундах именно разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард стал автором победного попадания после того, как ранее тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо оформил блок-шот.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.