Стали известны лучшие игроки четвёртой игровой недели НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила лучших игроков Западной и Восточной конференции в регулярном чемпионате.

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс стал лучшим в Западной конференции. «Короли» провели четыре матча, одержав две победы, а Фокс в среднем набирал 40,5 очка, 7,3 передачи при 57,4% реализации бросков с игры.

Форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер был признан игроком недели в Восточной конференции. Клуб из Флориды выиграл три матча, а Вагнер в среднем набирал 30,7 очка, 7,3 подбора и 5,7 передачи.

На данный момент «Сакраменто» занимает девятое место на Западе, а «Орландо» расположился на третьей строчке Востока.