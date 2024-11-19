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Стали известны лучшие игроки четвёртой игровой недели НБА

Стали известны лучшие игроки четвёртой игровой недели НБА
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила лучших игроков Западной и Восточной конференции в регулярном чемпионате.

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс стал лучшим в Западной конференции. «Короли» провели четыре матча, одержав две победы, а Фокс в среднем набирал 40,5 очка, 7,3 передачи при 57,4% реализации бросков с игры.

Форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер был признан игроком недели в Восточной конференции. Клуб из Флориды выиграл три матча, а Вагнер в среднем набирал 30,7 очка, 7,3 подбора и 5,7 передачи.

На данный момент «Сакраменто» занимает девятое место на Западе, а «Орландо» расположился на третьей строчке Востока.

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