Яннис Адетокунбо находился за пределами площадки во время победной атаки «Милуоки»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо одной ногой находился за пределами площадки в последней атаке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», которая стала победной для «оленей».

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, Брук Лопес забрал подбор в защите и отдал передачу на Адетокунбо, одна из ног которого находилась за боковой линией. Судьи не остановили игру, а Дэмьен Лиллард успешно реализовал бросок вблизи кольца, установив окончательный счёт в матче – 101:99 – победа «Милуоки».

Самым результативным игроком встречи стал Лопес, набравший 27 очков, 10 подборов и четыре блок-шота.