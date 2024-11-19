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Яннис Адетокунбо находился за пределами площадки во время победной атаки «Милуоки»

Яннис Адетокунбо находился за пределами площадки во время победной атаки «Милуоки»
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо одной ногой находился за пределами площадки в последней атаке матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», которая стала победной для «оленей».

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, Брук Лопес забрал подбор в защите и отдал передачу на Адетокунбо, одна из ног которого находилась за боковой линией. Судьи не остановили игру, а Дэмьен Лиллард успешно реализовал бросок вблизи кольца, установив окончательный счёт в матче – 101:99 – победа «Милуоки».

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
101 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Лопес - 27, Адетокунбо - 20, Лиллард - 18, Трент-мл. - 12, Портис - 11, Райт - 6, Грин - 5, Принс - 2, Боучэмп, Ливингстон, Умуде, Смит, Коннотон, Джексон, Джонсон
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Грин - 21, Шенгюн - 18, Томпсон - 10, Исон - 9, Холидей - 5, Брукс - 5, Смит II - 4, Адамс - 2, Ландейл, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин, Маквей

Самым результативным игроком встречи стал Лопес, набравший 27 очков, 10 подборов и четыре блок-шота.

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