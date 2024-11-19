Результаты игрового дня НБА 19 ноября, турнирная таблица
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В ночь с 18 на 19 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. Всего было состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Все результаты игрового дня НБА 19 ноября:
«Детройт Пистонс» – «Чикаго Буллз» – 112:122;
«Торонто Рэпторс» – «Индиана Пэйсерс» – 130:119;
«Нью-Йорк Никс» – «Вашингтон Уизардс» – 134:106;
«Майами Хит» – «Филадельфия Сиксерс» – 106:89;
«Милуоки Бакс» – «Хьюстон Рокетс» – 101:100;
«Финикс Санз» – «Орландо Мэджик» – 99:109;
«Сакраменто Кингз» – «Атланта Хоукс» – 108:109;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 102:99.
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
112 : 122
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Бисли - 21, Харрис - 16, Дюрен - 15, Айви - 12, Стюарт - 7, Фонтеккио - 6, Сассер - 5, Холланд - 2, Хардуэй-младший - 2, Рид, Мур
Чикаго Буллз: Вучевич - 29, Уайт - 25, Лавин - 25, Гидди - 11, Досунму - 9, Смит - 8, Уильямс - 8, Филлипс - 5, Терри - 2, Картер, Крэйг, Бузелис, Хортон-Такер, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
130 : 119
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Барретт - 39, Пёлтль - 30, Дик - 15, Агбаджи - 11, Митчелл - 11, Баттл - 9, Могбо - 4, Шид - 4, Буше - 4, Темпл - 3, Куикли, Фернанду
Индиана Пэйсерс: Матурин - 28, Сиакам - 25, Топпин - 19, Халибёртон - 16, Макконнелл - 10, Джексон - 9, Уокер - 6, Фриман - 3, Фёрфи - 3, Newton, Джонсон, Шиппард, Тёрнер
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 106
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 26, Таунс - 24, Пэйн - 17, Ануноби - 16, Харт - 14, Бриджес - 14, Дадье - 9, Симс - 7, Колек - 5, Хукпорти - 2, Топпин, Райан
Вашингтон Уизардс: Каррингтон - 18, Валанчюнас - 18, Кисперт - 18, Кузма - 11, Гилл - 9, Пул - 8, Сарр - 8, Брогдон - 7, Батлер - 4, Дэвис - 2, Багли III - 2, Джордж - 1, Болдуин Мл., Холмс
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 89
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Батлер - 30, Хироу - 18, Робинсон - 13, Смит - 10, Хайсмит - 9, Бёркс - 7, Адебайо - 5, Ричардсон - 4, Ларссон - 4, Йович - 3, Лав - 3, Розир, Уэр, Жакез-мл., Брайант
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 20, Джордж - 18, Мартин - 12, Эмбиид - 11, Убре - 8, Драммонд - 6, Гордон - 5, Каунсил - 4, Ябуселе - 3, Даутин - 2, Джексон, Мартин, Лоури, Бона
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
101 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Лопес - 27, Адетокунбо - 20, Лиллард - 18, Трент-мл. - 12, Портис - 11, Райт - 6, Грин - 5, Принс - 2, Боучэмп, Ливингстон, Умуде, Смит, Коннотон, Джексон, Джонсон
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Грин - 21, Шенгюн - 18, Томпсон - 10, Исон - 9, Холидей - 5, Брукс - 5, Смит II - 4, Адамс - 2, Ландейл, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин, Маквей
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
99 : 109
Орландо Мэджик
Орландо
Финикс Санз: Джонс - 18, Букер - 17, Аллен - 17, Игодаро - 12, Окоги - 11, Пламли - 8, Моррис - 8, Данн - 5, О'Нил - 2, Бол - 1, Ли, Вашингтон Мл.
Орландо Мэджик: Вагнер - 32, Блэк - 20, Битадзе - 17, Саггс - 12, Колдуэлл-Поуп - 9, Вагнер - 9, Айзек - 7, Да Силва - 3, Хьюстан, Джозеф, Ховард, Харрис, Энтони
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 06:05 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
108 : 109
Атланта Хоукс
Атланта
Сакраменто Кингз: Эллис - 33, Фокс - 28, Лайлз - 12, Хаертер - 9, Маклафлин - 8, Макдермотт - 8, Мюррэй - 7, Лень - 2, Робинсон - 1, Джонс, Джонс, Джонс
Атланта Хоукс: Хантер - 24, Рисашер - 18, Дэниэлс - 14, Капела - 14, Мэтьюз - 9, Янг - 7, Оконгву - 7, Богданович - 6, Бафкин - 5, Родди - 5, Джонсон, Уоллес, Нэнс
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 23, Коффи - 15, Харден - 12, Мэнн - 10, Батюм - 9, Зубац - 8, Портер - 8, Данн - 7, Джонс - 7, Бамба - 3, Хиланд, Миллер, Кристи, Браун, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Уиггинс - 22, Куминга - 12, Грин - 9, Хилд - 8, Джексон-Дэвис - 8, Уотерс III - 6, Муди - 5, Андерсон - 2, Подзиемски - 1, Пэйтон II, Сантос, Post
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