Результаты игрового дня НБА 19 ноября, турнирная таблица

В ночь с 18 на 19 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. Всего было состоялось восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты игрового дня НБА 19 ноября:

«Детройт Пистонс» – «Чикаго Буллз» – 112:122;

«Торонто Рэпторс» – «Индиана Пэйсерс» – 130:119;

«Нью-Йорк Никс» – «Вашингтон Уизардс» – 134:106;

«Майами Хит» – «Филадельфия Сиксерс» – 106:89;

«Милуоки Бакс» – «Хьюстон Рокетс» – 101:100;

«Финикс Санз» – «Орландо Мэджик» – 99:109;

«Сакраменто Кингз» – «Атланта Хоукс» – 108:109;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 102:99.

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