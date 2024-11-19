Джоэл Эмбиид прервал свою серию в НБА, которая длилась с 2018 года

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» прервал свою серию, связанную со штрафными бросками.

По информации статистического портала Real Sports, впервые с 2018 года Эмбиид не реализовал ни одного штрафного броска в матче НБА. В последний раз Джоэль не набирал очков со штрафной линии 2474 дня назад.

Отметим, «Филадельфия» на выезде уступила «Майами» со счётом 89:106. Эмбид за 31 минуту на паркете набрал 11 очков, восемь подборов и пять передач, при этом не встав ни разу на линию штрафных бросков. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Майами» Джимми Батлер – 30 очков, 10 подборов и пять передач.