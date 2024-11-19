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Джоэл Эмбиид прервал свою серию в НБА, которая длилась с 2018 года

Джоэл Эмбиид прервал свою серию в НБА, которая длилась с 2018 года
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» прервал свою серию, связанную со штрафными бросками.

По информации статистического портала Real Sports, впервые с 2018 года Эмбиид не реализовал ни одного штрафного броска в матче НБА. В последний раз Джоэль не набирал очков со штрафной линии 2474 дня назад.

Отметим, «Филадельфия» на выезде уступила «Майами» со счётом 89:106. Эмбид за 31 минуту на паркете набрал 11 очков, восемь подборов и пять передач, при этом не встав ни разу на линию штрафных бросков. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Майами» Джимми Батлер – 30 очков, 10 подборов и пять передач.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 89
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Батлер - 30, Хироу - 18, Робинсон - 13, Смит - 10, Хайсмит - 9, Бёркс - 7, Адебайо - 5, Ричардсон - 4, Ларссон - 4, Йович - 3, Лав - 3, Розир, Уэр, Жакез-мл., Брайант
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 20, Джордж - 18, Мартин - 12, Эмбиид - 11, Убре - 8, Драммонд - 6, Гордон - 5, Каунсил - 4, Ябуселе - 3, Даутин - 2, Джексон, Мартин, Лоури, Бона
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