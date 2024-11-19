Гилберт Аренас ответил, почему упали рейтинги игр НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнением о причинах падения рейтинга трансляций матчей лиги.

«Сейчас смотреть игры стало дорого. Раньше они были бесплатными. Болельщикам нужно покупать кабельное телевидение для своих команд. Нужно покупать League Pass, чтобы иметь доступ к контенту. И их всё труднее найти. В этом проблема», — сказал Аренас на канале Gil's Arena в YouTube.

Видеоблогер Джейк Пол заявил, что пиратскую трансляцию его боя с Майком Тайсоном посмотрело больше людей, чем в среднем плей-офф НБА 2024 года.

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