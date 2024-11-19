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Стефен Карри поздравил Джеймса Хардена с историческим достижением в НБА

Стефен Карри поздравил Джеймса Хардена с историческим достижением в НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» тепло поприветствовал и поздравил разыгрывающего «парусников» Джеймса Хардена, который вышел на чистое второе место в истории лиги по реализованным трёхочковым броскам, обогнав Рэя Аллена.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Харден теперь уступает только Карри по количеству точных трёхочковых бросков в истории НБА. «Клипперс» на домашнем паркете обыграли «Голден Стэйт» со счётом 102:99. Лидер «воинов» Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков, семь подборов и шесть передач. Харден оформил дабл-дабл – 12 очков и 16 передач.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 23, Коффи - 15, Харден - 12, Мэнн - 10, Батюм - 9, Зубац - 8, Портер - 8, Данн - 7, Джонс - 7, Бамба - 3, Хиланд, Миллер, Кристи, Браун, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Уиггинс - 22, Куминга - 12, Грин - 9, Хилд - 8, Джексон-Дэвис - 8, Уотерс III - 6, Муди - 5, Андерсон - 2, Подзиемски - 1, Пэйтон II, Сантос, Post
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