Стефен Карри поздравил Джеймса Хардена с историческим достижением в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» тепло поприветствовал и поздравил разыгрывающего «парусников» Джеймса Хардена, который вышел на чистое второе место в истории лиги по реализованным трёхочковым броскам, обогнав Рэя Аллена.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Харден теперь уступает только Карри по количеству точных трёхочковых бросков в истории НБА. «Клипперс» на домашнем паркете обыграли «Голден Стэйт» со счётом 102:99. Лидер «воинов» Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 26 очков, семь подборов и шесть передач. Харден оформил дабл-дабл – 12 очков и 16 передач.