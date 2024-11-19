Бывший игрок «Филадельфии» подколол Джоэла Эмбиида

Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Мо Бамба подшутил над игроком «Филадельфии Сиксерс» Джоэлем Эмбиидом из-за того, что MVP НБА 2023 года отказался играть в сдвоенных матчах в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я не Джо [Джоэл Эмбиид] (смеётся). Нет, я буду «умирать» на своём щите. Если это будет необходимо, то я это сделаю», – приводит слова Бамбы обозреватель НБА Томер Азарли в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Эмбиид сыграл лишь в трёх матчах из 13 в регулярном чемпионате. Во всех играх, когда участвовал Джоэль, «Филадельфия» проиграла своему сопернику. На данный момент «Сиксерс» занимают предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.