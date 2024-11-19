Трёхкратный участник Матча всех звёзд Боб Лав умер в 81 год

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Боб Лав скончался в возрасте 81 года. Об этом информирует пресс-служба «Чикаго Буллз», где он выступал с 1968 по 1976 год. Прославленный игрок умер после продолжительной борьбы с раком.

«Боб был настоящей легендой и любимым членом нашей семьи. Он провёл девять замечательных сезонов в «Буллз». Боб был трёхкратным участником Матча всех звёзд НБА, стойким защитником и краеугольным камнем нашей команды. Его футболка с 10-м номером висит в «Юнайтед Сентер», а его достижения на площадке навсегда останутся в истории. Но влияние Боба вышло за рамки баскетбола. Он вдохновлял других и был страстным послом «Буллз», посвятив себя благотворительности. Боб вдохновлял бесчисленное множество людей своими мотивирующими речами. Мы глубоко благодарны ему за его вклад и наследие как на паркете, так и за его пределами и выражаем глубочайшие соболезнования его жене Эмили, его семье и многочисленным друзьям», — говорится в заявлении «Чикаго».

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