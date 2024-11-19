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«Идите домой». Джимми Батлер обратился к игрокам «Филадельфии» во время матча НБА

«Идите домой». Джимми Батлер обратился к игрокам «Филадельфии» во время матча НБА
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Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» обратился к своим соперникам, призвав их отправиться домой.

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Майами» на домашнем паркете одержал победу над «Филадельфией» со счётом 106:89. Батлер стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков, 10 подборов и пять передач, тем самым оформив дабл-дабл.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 89
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Батлер - 30, Хироу - 18, Робинсон - 13, Смит - 10, Хайсмит - 9, Бёркс - 7, Адебайо - 5, Ричардсон - 4, Ларссон - 4, Йович - 3, Лав - 3, Розир, Уэр, Жакез-мл., Брайант
Филадельфия Сиксерс: Маккейн - 20, Джордж - 18, Мартин - 12, Эмбиид - 11, Убре - 8, Драммонд - 6, Гордон - 5, Каунсил - 4, Ябуселе - 3, Даутин - 2, Джексон, Мартин, Лоури, Бона

На данный момент «Майами» занимает шестое место в Восточной конференции, а «Филадельфия» расположилась на предпоследней, 14-е строчке турнирной таблицы, опережая лишь «Вашингтон Уизардс» по дополнительным показателям.

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