«Идите домой». Джимми Батлер обратился к игрокам «Филадельфии» во время матча НБА

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» обратился к своим соперникам, призвав их отправиться домой.

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«Майами» на домашнем паркете одержал победу над «Филадельфией» со счётом 106:89. Батлер стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков, 10 подборов и пять передач, тем самым оформив дабл-дабл.

На данный момент «Майами» занимает шестое место в Восточной конференции, а «Филадельфия» расположилась на предпоследней, 14-е строчке турнирной таблицы, опережая лишь «Вашингтон Уизардс» по дополнительным показателям.