Брук Лопес стал самым возрастным игроком НБА с определёнными показателями в матче

Центровой «Милуоки Бакс» Брук Лопес в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому покорялись определённые статистические показатели.

По информации статистического портала StatMuse, Лопес записал на свой счёт 27 очков, 10 подборов, три перехвата и четыре блок-шота в матче с «Хьюстоном», став самым возрастным баскетболистом, кому удавалось набрать такие цифры в НБА.

«Милуоки» на домашнем паркете выиграл у «Хьюстона» со счётом 101:100. К слову, Лопес стал самым результативным игроком встречи. Следом за ним расположился разыгрывающий «Рокетс» Фред Ванвлит с 26 очками, шестью подборами и пятью передачами.