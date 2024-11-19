Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брук Лопес стал самым возрастным игроком НБА с определёнными показателями в матче

Брук Лопес стал самым возрастным игроком НБА с определёнными показателями в матче
Комментарии

Центровой «Милуоки Бакс» Брук Лопес в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс» стал самым возрастным игроком в истории лиги, которому покорялись определённые статистические показатели.

По информации статистического портала StatMuse, Лопес записал на свой счёт 27 очков, 10 подборов, три перехвата и четыре блок-шота в матче с «Хьюстоном», став самым возрастным баскетболистом, кому удавалось набрать такие цифры в НБА.

«Милуоки» на домашнем паркете выиграл у «Хьюстона» со счётом 101:100. К слову, Лопес стал самым результативным игроком встречи. Следом за ним расположился разыгрывающий «Рокетс» Фред Ванвлит с 26 очками, шестью подборами и пятью передачами.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
101 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Лопес - 27, Адетокунбо - 20, Лиллард - 18, Трент-мл. - 12, Портис - 11, Райт - 6, Грин - 5, Принс - 2, Боучэмп, Ливингстон, Умуде, Смит, Коннотон, Джексон, Джонсон
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Грин - 21, Шенгюн - 18, Томпсон - 10, Исон - 9, Холидей - 5, Брукс - 5, Смит II - 4, Адамс - 2, Ландейл, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин, Маквей
Сейчас читают:
Как же Яннису и Лилларду повезло! Судейская ошибка жёстко сыграла не в пользу их соперника
Видео
Как же Яннису и Лилларду повезло! Судейская ошибка жёстко сыграла не в пользу их соперника
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android