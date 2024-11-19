Инсайдер назвал европейскую страну, чей баскетбольной школой восхищён Джей Джей Редик

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик очень высокого мнения о сербской школе баскетбола и хотел бы, чтобы его сыновья в будущем отправились в эту балканскую страну на сборы. Об этом рассказал известный обозреватель и инсайдер Брайан Уиндхорст.

«Джей Джей — невероятный поклонник сербской тренерской школы. Думаю, он даже говорил об этом в своём подкасте. Надеюсь, он говорил об этом всё-таки в подкасте, а не мне. Так вот, кажется, он говорил, что хотел отправить своих детей, когда они подрастут, летом в Сербию. В баскетбольный лагерь. Ведь он просто восхищается тем, как сербы тренируют своих игроков», — сказал Уиндхорст на канале NBA on ESPN в YouTube.

Главные новости дня: