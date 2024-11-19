Егор Дёмин показал эффективность в NCAA, которая никому не покорялась 15 сезонов

Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, стал единственным игроком команды за последние 15 сезонов, которому покорялась определённая статистическая линейка.
По информации обозревателя BYU Грега Рубелла, Дёмин – первый баскетболист университета за 15 сезонов, набравший как минимум 15 очков, сделавший пять передач, три блок-шота и три перехвата в одной игре.
Во встрече с университетом Айдахо Дёмин набрал 16 очков, семь передач, три блок-шота и столько же перехватов. Его команда победила со счётом 95:71. 18-летний Егор второй раз подряд был признан новичком недели в конференции Big 12.