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Егор Дёмин показал эффективность в NCAA, которая никому не покорялась 15 сезонов

Егор Дёмин показал эффективность в NCAA, которая никому не покорялась 15 сезонов
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Российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в студенческой американской лиге NCAA, стал единственным игроком команды за последние 15 сезонов, которому покорялась определённая статистическая линейка.

По информации обозревателя BYU Грега Рубелла, Дёмин – первый баскетболист университета за 15 сезонов, набравший как минимум 15 очков, сделавший пять передач, три блок-шота и три перехвата в одной игре.

Во встрече с университетом Айдахо Дёмин набрал 16 очков, семь передач, три блок-шота и столько же перехватов. Его команда победила со счётом 95:71. 18-летний Егор второй раз подряд был признан новичком недели в конференции Big 12.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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